ایم کیو ایم کے 5 مزید یونٹ آفس گرا دئے گئے، 196 سیل

کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے پانچ مزید یونٹ آفسز کو گرا دیا گیا جب کہ شہر میں جاری حالیہ کریک ڈاؤن کے بعد اب تک کل 196 یونٹ آفسز کو سیل کر دیا گیا ہے۔

اخباری اطلاعات کے مطابق قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کی جانب سے پارٹی کے ”لندن سیکرٹریٹ” سے منسلک تین پیشہ ور قاتلوں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ ایجنسیز کی کارروائیوں میں میڈیا ہاؤسز پر حملے میں ملوث متعدد خواتین کارکنان کو حراست میں لیا گیا ہے۔

اخباری ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم کے عزیز آباد میں واقعہ خورشید بیگم میموریل سیکرٹریٹ، جسے پارٹی کے نائن زیرو ہیڈ کوارٹرز کے ساتھ سیل کیا گیا تھا، اس سے ملنے والے ریکارڈ کو بھی دیکھا جا رہا ہے اور اس بات کا تعین کیا جا رہا ہے کہ آیا یہ بھی غیر قانونی طور پر تو تعمیر نہیں کیا گیا تھا۔

ایم کیو ایم نے اپنے آفسز کے گرائے جانے کے خلاف آواز اٹھائی ہے مگر حکومت کے اس اقدام کے خلاف کسی بھی قسم کے احتجاج کے امکان سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ قانونی راستہ اپنائیں گے۔

Video: MQM bureau in Kharadar (near Tower) demolished, a sum of 13 offices demolished opposite Karachi so distant pic.twitter.com/hqKFdLT1Os

— Khalid khi (@khalid_pk) August 27, 2016