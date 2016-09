مائنس ون فارمولا مسترد کرتے ہیں: واسع جلیل

لندن میں ایم کیو ایم کے رہنما واسع جلیل نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری ایک پیغام میں کہا ہے کہ کسی بھی قسم کا مائنس ون فارمیولا قبول نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ الطاف حسین ہی ایم کیو ایم ہے اور ایم کیو ایم ہی الطاف حسین ہے۔ اپنی ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں الطاف حسین کے خلاف کسی قسم کی قرار داد انہیں نامنظور ہے۔

We will not accept Minus one regulation on #AltafHussain

Altaf Hussain is #MQM MQM is Altaf Hussain. We will not accept any fortitude in NA

— Wasay Jalil (@WasayJalil) September 1, 2016