نائن الیون حملے: امریکی ایوان نمایندگان میں سعودی حکومت کے خلاف مقدمے کا بل منظور

واشنگٹن: امریکی ایوان نمایندگان نے نائن الیون حملے میں ہلاک ہونے والوں کے اہلخانہ کو سعودی حکومت پر مقدمات کرنے کی اجازت دینے کے لئے بل کی منظوری دے دی ہے۔ اس سے پہلے یہ بل سینیٹ میں بھی منظور ہوچکا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اس بل کو ویٹو کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔

یہ بل جس کا نام ’جسٹس اگینسٹ اسپانسرز آف ٹیررازم ایکٹ‘ (دہشت گردوں کے مالی معاونت کاروں کیخلاف انصاف کا قانون ) ہے متفقہ طور پر ایوان نمایندگان میں منظور کر لیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چار ماہ قبل یہ بل سینیٹ سے بھی منظور ہوچکا ہے۔

سعودی عرب اگرچہ امریکہ کا اتحادی ہے مگر نائن الیون کے حملوں میں ملوث 19 میں سے 15 حملہ آور سعودی شہری تھے۔

