رائیونڈ مارچ سے روکنے کیلئے (ن) لیگی غنڈے بدمعاشی پر اتر آئے ہیں، عمران خان

اسلام آباد: پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ (ن) کے بدمعاش رائیونڈ مارچ کو روکنے کے لئے اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آئے ہیں۔

عمران خان نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ مسلم لیگ (ن) کے غنڈوں کی جانب سے رائیونڈ مارچ کو روکنے کے لئے خیبر پختونخوا اسمبلی پر دھاوا بولنا انتہائی شرمناک ہے اور یہ (ن) لیگ کا پرانا وطیرہ ہے۔

1. Shameful poise by PMLN goons perplexing to stop PTI from Raiwind Mar by hooliganism during KP Assembly. PMLN has record of such behaviour — Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 11, 2016

عمران خان نے کہا کہ فاروق احمد خان لغاری کے دور صدارت میں (ن) لیگ والوں نے لغازی ہاؤس کی جانب مارچ کیا جب کہ پیپلز پارٹی کے دور میں (ن) لیگ والوں نے ایوان صدر کی دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کی۔

2. During Leghari Presidency PMLN marched on to Leghari home in Choti Zareen; During PPP rule, PMLN attempted to stand wall of Presidency; — Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 11, 2016

تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان نے کہا کہ (ن) لیگ والوں کی جانب سے سب سے زیادہ شرمناک حرکت سپریم کورٹ پر حملہ تھا اور آج (ن) لیگی غنڈوں نے ایک بار پھر تاریخ دہراتے ہوئے خیبر پختونخوا اسمبلی پر دھاوا بولا۔

3. Most ashamed was PMLN’s conflict on SC of Pak. Now they have steady this hooliganism on KP Assembly. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 11, 2016

عمران خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کا رائیونڈ کی جانب مارچ پرامن اور ہمارا قانونی حق ہے، ہم کسی کے گھر کی جانب مارچ نہیں کر رہے۔

4. PTI’s Raiwind Mar is a pacific criticism a inherent right. We are not marching on to anyone’s home. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 11, 2016

تحریک انصاف کے چیرمین کا کہنا تھا کہ (ن) لیگ کی آج کی غنڈہ گردی کے بعد میں رائیونڈ کی جانب مارچ کرنے کے حوالے سے پہلے سے زیادہ پر عزم ہو چکا ہوں، تحریک انصاف (ن) لیگ کی دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں۔

5. After today’s PMLN hooliganism, we am some-more dynamic than ever to have a Raiwind March. PTI will not be deterred by PMLN’s threats. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 11, 2016

واضح رہے کہ چیرمین پی ٹی آئی عمران خان نے 24 مارچ کو رائیونڈ کی جانب مارچ کی کال دے رکھی ہے جب کہ پیپلز پارٹی، پاکستان عوامی تحریک اور (ق) لیگ کی جانب سے رائیونڈ کی جانب مارچ نہ کرنے کا اعلان کیا جا چکا ہے تاہم تحریک انصاف کی قیادت رائیونڈ کی جانب مارچ کے لئے پرعزم ہے۔