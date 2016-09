قومی کرکٹر محمد عرفان کے والد انتقال کر گئے

IMG {

لاہور: قومی کرکٹ ٹیم کے دراز قد فاسٹ بولر محمد عرفان کے والد انتقال کر گئے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر محمد عرفان کے والد انتقال کر گئے۔ محمد عرفان کے والد گزشتہ 8 روزسے لاہور کے اسپتال میں زیر علاج تھے جہاں وہ خالق حقیقی سے جاملے، مرحوم کی تدفین ان کے آبائی گاؤں بورے والا میں کی جائے گی۔

My Abbu Ji (father) has upheld away. Recite Fatiha and make dua for his pleasing soul. We go to Allah and to Him we all shall return.

— Mohammad Irfan (@M_IrfanOfficial) September 16, 2016