خواجہ آصف نے اسرائیل کو پاکستان کے ایٹمی طاقت ہونے کی یاددہانی کیوں کرائی؟

اسرائیل کے سابق وزیردفاع کی پاکستان پر ایٹمی حملے کی خبر گردش کرنے پر وزیردفاع خواجہ آصف نے بھی اسرائیل کو پاکستان کے ایٹمی طاقت ہونے کی یاددہانی کی ایک ٹوئٹ کی جس پر عالمی میڈیا میں ان کے اس بیان کو نمایاں کوریج دی گئی۔

20 دسمبر کو اسرائیل کےایک آن لائن اخبار اوڈ نیوز ڈاٹ کام (awdnews.com) میں خبر شائع کی گئی جس میں اسرائیل کے سابق وزیردفاع موشے بوگے یالون کو موجودہ وزیر دفاع کی حیثیت سے تعارف کراتے ہوئے لکھا گیا کہ اگر پاکستان نے شام میں داعش کے خلاف یا کسی بھی دوسرے مقصد کے لیے اپنی فوج بھیجی تو اسرائیل اس پر ایٹمی حملہ کردے گا۔ جس آن لائن اخبار پر موشے یالون کے حوالے سے خبر شائع ہوئی وہ اپنی بے بنیاد خبروں کی وجہ سے خاصا بدنام ہے لیکن خبر کو کچھ اس طرح سنسنی خیز بنایا گیا تھاکہ سوشل میڈیا پر یہ گردش کرنے لگی جس پر خواجہ آصف نے بھی اس خبر کی تحقیق کیے بغیر ٹوئٹر پر اسرائیل کو جواب دے ڈالا۔

اپنی ٹوئٹ میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے شام میں داعش کے خلاف اقدامات کی صورت میں پاکستان کو ایٹمی حملے کی دھمکی دی ہے لیکن وہ بھول گیا ہے کہ الحمد اللہ پاکستان بھی ایک ایٹمی قوت ہے۔

Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH

