پاکستان کا 2200 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے والے ’’ابابیل‘‘ میزائل کا تجربہ

راولپنڈی: پاکستان نے 2200 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے والے ابابیل کے پہلے میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق پاکستان نے پہلی بار ابابیل میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے جو زمین سے زمین پر مار کرنے والا میزائل ہے جب کہ ابابیل میزائل مختلف ٹھکانوں کو تباہ کرسکتا ہے اور ایک سے زیادہ وارہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایس ایس ایم ابابیل میزائل کی رینج 2200 کلومیٹر ہے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے میزائل بنانے والی ٹیم اور پاک فوج کو مبارکباد دی۔

Pak successfully conducted initial moody exam of SSM #ABABEEL, Rg 2200 Km. #COAS congrats group and Pak Armed Forces for landmk achievement. pic.twitter.com/iXBGgJf9JN

