پاناما کیس کے فیصلے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں: وزیر اعظم

پاکستانی قوم کی طرح وزیر اعظم نواز شریف، ان کے اہل خانہ اور قریبی رفقا بھی پاناما کیس کے فیصلے کا شدت سے انتظار کررہے تھے۔

وزیر اعظم نواز شریف نے شبہاز شریف، بیٹی مریم نواز اور سابق وزیر پرویز رشید کے ہمراہ میڈیا پر عدالتی فیصلہ سنا۔ اور اللہ کا شکر بجالائے۔

وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے پہلے رد عمل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔

Praise excellence be to Allah alone. Shukrana mubariks ? pic.twitter.com/yM92bIJJoc

— Maryam Nawaz Sharif (@MaryamNSharif) April 20, 2017