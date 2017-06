پاک فوج کے سربراہ کی ترک صدر اور وزیردفاع سے ملاقات

انقرہ: آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی اورعلاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق آرمی چیف جنرل قمرجاوید باجوہ نے ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی اورعلاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا جب کہ آرمی چیف نے پاکستان کی حمایت اور خطے میں امن واستحکام کیلیے ترکی کے کردار پر شکریہ ادا کیا۔

ترک صدر طیب اردوان نے پاک فوج کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کو سراہا جب کہ ان کا کہنا تھا کہ اسلامی ممالک عالمی امن واستحکام میں اہم کردار ادا کرسکتے ہیں اور مذاکرات کے ذریعے تنازعات کے حل کیلیے او آئی سی کا پلیٹ فارم موجود ہے جب کہ دونوں برادر ملکوں کے کثیرالجہتی تعاون کے مثبت اثرات ہوں گے۔

اس سے قبل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ترکی کے وزیر دفاع فکری اسک سے ملاقات کی جس میں علاقائی صورتحال، دوطرفہ سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا جب کہ ملاقات میں دفاعی پیداوار اور سیکیورٹی پالیسی میں تعاون پر بھی اتفاق کیا گیا۔

ترجمان پاک فوج کے مطابق آرمی چیف نے ترکش ایرو اسپیس انڈسٹریز کا بھی دورہ کیا جہاں انہیں پروجیکٹس کے حوالے سے بریفنگ دی گئی جب کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ٹی 129 ہیلی کاپٹر میں پرواز بھی کی۔ اس موقع پر پاک فوج کے سربراہ نے ترکی کی تکنیکی صلاحیتیوں کی تعریف بھی کی۔

COAS met Turkish President. “Islamic Countries can minister immensely towards tellurian assent stability. OIC offers a platform”. (1 of 2) pic.twitter.com/y1UlxkHFEr

— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) June 21, 2017