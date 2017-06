پاک فوج کے سربراہ کی ترک وزیراعظم سے ملاقات

انقرہ: آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ترک وزیراعظم بنالی یلدرم سے ملاقات کی جس میں علاقائی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ترک وزیراعظم بنالی یلدرم سے ملاقات کی جس میں علاقائی سلامتی سے متعلق امور زیر بحث آئے جب کہ ملاقات میں دونوں ملکوں کو درپیش چیلنجز کی مماثلت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

COAS met Turkish PM. PM reiterated Turkish support for Pakistan’s position on Kashmir. COAS voiced Pak’s sp to Turkey’s position on Cyprus. pic.twitter.com/pVNNfpiZbu

— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) June 22, 2017