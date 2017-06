بہاولپور: آئل ٹینکر میں آگ لگنے سے‘ 125افراد جاں بحق

بہاولپور: صوبہ پنجاب کےشہربہاولپورمیں احمد پور شرقیہ کے قریب آئل ٹینکر دھماکےکے نتیجےمیں125 افراد جاں بحق جبکہ 80 افراد زخمی ہوگئے۔

تفصیلات کےمطابق احمد پور شرقیہ میں آئل ٹینکر پھٹنے کا واقعہ قومی شاہراہ پر پُل پکی کے قریب اس وقت پیش آیا جب آئل ٹینکر سے تیل لیک ہوا۔

لوگوں کی بڑی تعداد تیل جمع کرنے کے لیے وہاں پہنچی تو آئل ٹینکر اچانک دھماکے سے پھٹ گیا جس کےنتیجے میں 125افراد جاں بحق جبکہ 80افراد زخمی ہیں جن میں درجنوں افراد کی حالت نازک بتائی جارہی ہے۔

فائربریگیڈ کی دو گاڑیاں موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے میں مصروف ہیں جبکہ آتش زدگی کے نتیجے میں زخمی ہونے والے افراد کو قریبی اسپتال منتقل کیا جارہا ہے۔

بہاولپور میں آئل ٹینکر کے الٹنےسے لگنے والی آگ سے قریب موجود 6گاڑیاں اور 12 موٹر سائیکلیں جل گئیں۔

صدر ممنوں حسن اوروزیراعظم میاں محمد نوازشریف نے احمد پور شرقیہ میں آئل ٹینکرحادثےمیں قیمتی جانوں کےنقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئےجاں بحق افراد کے خاندانوں سے اظہارہمدردی کی ہے۔

ڈی جی آئی ایس پی آر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پرپیغام میں کہا ہےکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئےسول اورریسکیواداروں کی مددکی ہدایت جاری کردی۔

COAS expresses grief on waste in oil tanker incident. Directed sustenance of full assistance to polite admn in rescue/relief bid (1 of 2).

ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق حادثے میں زخمیوں اورلاشوں کی منتقلی کےلےآرمی ہیلی کاپٹرزروانہ کردیے گئے۔

Army Aviation helicopters sent for depletion of casualties to hospitals / bake centres. Hospitals placed on high alert. (2 of 2).

— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) June 25, 2017