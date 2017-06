وزیراعظم بلوچستان اور فاٹا کا دورہ نہ کرکے امتیازی سلوک کررہے ہیں، عمران خان

اسلام آباد: عمران خان کا کہنا ہے کہ بدقسمتی کی بات ہے وزیراعظم نے صرف بہاولپور کا دورہ کیا جب کہ وزیراعظم بلوچستان اور فاٹا کا دورہ نہ کرکے امتیازی سلوک کررہے ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک ٹوئٹ میں چیرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی کی بات ہے وزیراعظم نے صرف بہاولپور کا دورہ کیا، کیا نواز شریف بلوچستان اور فاٹا کے وزیراعظم نہیں ہیں۔

Unfortunate PM usually chose to revisit Bahawalpur. Our people are in anguish in Quetta Parachinar also. Is NS not PM of Balochistan FATA?

