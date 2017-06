کرکٹرز کی بھی اپنے چاہنے والوں کو عید کی مبارکباد

پاکستان سمیت دنیا بھر کے کرکڑز نے اپنے چاہنے والوں کو عید کی مبارک باد دیتے ہوئے ان کیلیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

کرکٹ کے مداحوں کی عید کی خوشیاں اس وقت دوبالا ہوگئیں جب ان کے ہیروز نے سوشل میڈیا پرسب کوعید کی مبارکباد دی۔

Eid mubarak to everybody from us, stay sanctified always🙏😍😘 pic.twitter.com/JBccPpFIEn — Mohammad Amir (@iamamirofficial) June 25, 2017

حالیہ چیمپینزٹرافی میں شاندارکارکردگی دکھانے والے فاسٹ بولرمحمد عامر نے انگلینڈ سے اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک سیلفی پوسٹ کی اورعید کی مبارکباد دی۔

Eid Mubarak to U all 💐💐💐, Be a source of HAPPINESS for all always , demeanour after any other , Enjoy this EID , stay sanctified , AAMEEN — Mohammad Hafeez (@MHafeez22) June 26, 2017

محمد حفیط نےعید کے پیغام میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی تلقین کی۔

Eid Mubarak dostoon 🌙🌙🌙 Let’s do special Duas for a country, for peace, probity for a oppressed, and a good being of a girl #Ameen — Shoaib Malik (@realshoaibmalik) June 24, 2017

شعیب ملک نے مداحواں کے نام پیغام میں کہا کہ کہا کہ آیئے ملک میں امن اورمظلوموں کیلئے انصاف کی دعا کریں۔

We face upsdowns in life.Triumph can simply follow with tragedy.We weep what we can’t change give interjection for what we r given #EidMubarak — Wasim Akram (@wasimakramlive) June 26, 2017

سابق کپتان وسیم اکرم نے اپنی ٹوئٹ میں کہا کہ ہم ان چیزوں کا ماتم کرتے ہیں جو ہم تبدیل نہیں کرسکتے البتہ ان چیزوں پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جو ہمارے پاس ہیں۔

بوم بوم آفریدی نے بھی عید کے اس پر مسرت موقع پر اپنے مداحوں کو یاد رکھا۔

Eid Mubarak to everybody all over a world!! May Allah magnify we and your families. Ameen ❤️😊 pic.twitter.com/93aXdaC5IB — Moeen Ali (@MoeenAli) June 25, 2017

انگلش آل راؤنڈر معین علی نے بھی مداحوں کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

Eid mubarak to we all and your desired ones, have a sanctified day #EidMubarak — Adil Rashid (@AdilRashid03) June 25, 2017

انگلینڈ کے لیگ اسپنر عادل رشید نے بھی عید کی مبارکباد دی۔