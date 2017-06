بھارت میںمسلمانوں پر حملوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے

سماجی کارکن صبا دیوان کی سوشل میڈیا پر ’’میرے نام پر نہیں‘‘ کے عنوان سے شروع کردہ تحریک زور پکڑ گئی، مظاہروں میں سیاستدانوں کی بھی شرکت

انتہا پسندوں کے ہاتھوں مسلمانوں اور دلتوں کا قتل عام ناقابل قبول ہے، مظاہرین، حملوں کی روک تھام کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے، شبانہ اعظمی

نئی دہلی( نیٹ نیوز) بھارت میں گائے کے نام پر انتہا پسند ہندوئوں کے مسلمانوں پر حملے کیخلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے اور شدید احتجاج کیا۔ بھارت میں سماجی کارکن صبا دیوان کی سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگ not in my name یعنی میرے نام پر نہیں کے عنوان سے شروع کی گئی تحریک زور پکڑ گئی جس کے تحت دارالحکومت نئی دہلی‘ حیدر آباد‘ بنگلور‘ ممبئی‘ بھوپال سمیت 15 سے زائد شہروں میں ہزاروں افراد نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ گائے کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام بند کیا جائے۔ انہوں نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر انتہا پسندوں کی گائے گردی کے خلاف نعرے درج تھے۔ احتجاج میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ دہلی کے نائب وزیر منیش سسوڈیا سمیت عام پارٹی کے متعدد سیاستدان بھی اس احتجاج میں شریک ہوئے۔ سب سے بڑا مظاہرہ دہلی میں جنتر منتر پر ہوا جس میں2ہزار سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مظاہرین نے شمیں روشن کیں۔ اس احتجاج میں شاعروں نے اپنا کلام پیش کیا اور احتجاجی نظمیں پڑھیں ۔شرکاء نے کہا کہ یہ احتجاج اس بات کی علامت ہے کہ بھارتی معاشرے میں زندگی کی کچھ رمق باقی ہے۔ انتہا پسندوں کی جانب سے مسلمانوں اور دلتوں کا قتل عام ناقابل قبول ہے ۔ شبانہ اعظمی کا کہنا تھا کہ جنید خان کی ہلاکت ایک آدھ واقعہ نہیں اور اس طرح کے حملوں کی روک تھام کیلئے ذمہ داروں کیخلاف سخت قانون بنانے کی ضرورت ہے۔ بھارتی تجارتی مرکز ممبئی میں شدید بارش کے باوجود سینکڑوں افراد نے مظاہروں میں شرکت کی جن میں بالی ووڈ اداکار بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ بھارت کے دیگر شہروں میں مسلمان برادری پر حملوں کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ گزشتہ جمعہ کو نئی دہلی کے مضافاتی علاقے میں ایک چلتی ہوئی گاڑی میں تقریبا ً20 افراد نے4مسلمان مسافروں پر حملہ کردیا جس کے نتیجے میں ایک نوجوان شہید جبکہ دیگر افراد زخمی ہوئے۔