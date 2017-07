بورے والا: سپاٹ فکسنگ سکینڈل میں معطل طویل قامت پاکستانی فاسٹ بولر محمد عرفان کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔

درازقامت پاکستانی فاسٹ بولر محمدعرفان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پراپنے نومولود بیٹے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”میرا بیٹا، میرے آشیانہ میں ایک خوبصورت اضافہ۔“ انہوں نے مداحوں سے ننھے مہمان کی صحت، کامیابی اور خوشگوار زندگی کیلئے دعاﺅں کی درخواست بھی کی ہے۔

Mera beta – another pleasing further in my Aashyana. Please contend a dua for his health, success and life. pic.twitter.com/cXWgefzrYs

— Mohammad Irfan (@M_IrfanOfficial) July 15, 2017