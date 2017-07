نوازشریف کرپشن چھپانے کیلیے جمہوریت کو بطور ڈھال استعمال کر رہے ہیں، عمران خان

بنی گالا: پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ نوازشریف اپنی کرپشن چھپانے کے لیے جمہوریت کو بطور ڈھال استعمال کر رہے ہیں۔

پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کا اپنی ٹوئٹ میں کہنا تھا کہ حکومت تحریک انصاف سے خوفزدہ ہے اور اسی خوف کے باعث پارٹی فنکشن کو پولیس کے ذریعے رکوایا گیا۔

For NS democracy usually a apparatus to be used to save his corruption. Scratch a aspect a closet tyrant stands unprotected https://t.co/pDHwkifsnm

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) July 16, 2017