شاہد آفریدی پاکستان اور بھارت کے درمیان امن اور دوستی دیکھنے کے خواہاں

لاہور: اسٹار آل راؤنڈر شاہد آفریدی پاکستان اور بھارت کے درمیان پیار، محبت، امن اور دوستی دیکھنے کے خواہشمند ہیں۔

بھارت کے 70 ویں جشن آزادی کے موقع پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شاہد آفریدی نے کہا کہ وہ سرحد کے دونوں طرف امن اور محبت کی فضا دیکھنا چاہتے ہیں جب کہ ہمسایوں کو تبدیل نہیں کیا جاسکتا اس لئے امن، برداشت اور محبت کو پروان چڑھنے دیا جائے۔

Happy Independence Day India! No approach to change neighbours, let’s work towards peace, toleration and love. Let amiability prevail.# HopeNotOut

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) August 14, 2017