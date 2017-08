افغانستان میں امن کیلیے پاکستان سے زیادہ کسی ملک کو دلچسپی نہیں، سربراہ پاک فوج

راولپنڈی: آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ہر رنگ اور نسل کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز کیے جب کہ افغانستان میں امن کیلیے پاکستان سے زیادہ کسی ملک کو دلچسپی نہیں۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باوجوہ سے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر اور وفد نے ملاقات کی جس میں پیشہ وارانہ دلچسپی کے امور اور افغانستان میں سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی گئی جب کہ آرمی چیف نے پاک افغان سرحد پر بہتر سیکیورٹی کیلیے افغان اور امریکی فوج سے ملکرکام کرنے کے عزم کو دہرایا۔

“More than financial or element assistance, we find ack of the contributions sacrifices, and bargain of the challenges” COAS.(2of2) pic.twitter.com/HsTnqZqrFX

— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) August 18, 2017