مالی امداد نہیں چاہتے، ہماری قربانیوں اورکاوشوں کا اعتراف کیا جانا چاہیے: آرمی چیف

ترجمان آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر بتایا ہے کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر اپنے وفد کے ہمراہ دورہ پاکستان پرپہنچے ہیں اور آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔

ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات، پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور اور افغانستان کی تازہ ترین سیکیورٹی صورت حال پر تبادلہ کیا گیا تاہم مجموعی طور پر افغانستان کی سیکیورٹی صورت حال ملاقات کا محور تھی۔

اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف بلاتفریق کارروائی کی ہے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی طویل کوششوں اور قربانیوں کا اعتراف ہونا چاہتے۔

“More than financial or element assistance, we find ack of the contributions sacrifices, and bargain of the challenges” COAS.(2of2) pic.twitter.com/HsTnqZqrFX

— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) August 18, 2017