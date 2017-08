جارحیت اورجبر سےمسئلے کا حل ممکن نہیں ‘ میرواعظ عمرفاروق

تفصیلات کے مطابق کشمیری حریت رہنما میرواعظ عمرفاروق نے 57 روز کی نظر بندی کےبعد گزشتہ روز جامع مسجد میں خطاب کیا جس میں انہوں نے کہا کہ تشدد کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ کتنے مزید لوگ جان سے جائیں گے؟۔

کشمیری رہنما نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ گذشتہ 70 سال سے کشمیر کی عوام اس حقیقت کو جانتے ہوئے پیدا ہوتی ہے،بڑھتی ہے،جیتی ہے اور مر جاتی ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے۔

For a past 70years people of Kashmir are innate lifted live die with a fact that Kashmir is a doubtful place watchful a final fortitude pic.twitter.com/TexvYhNY6A

میر واعظ عمر فاروق کا اپنے ٹویٹر پیغام میں کہنا ہے کہ کشمیر محض ایک زمین کا ٹکڑا نہیں اور نہ ہی یہ محض دو ملکوں کے درمیان متنازعہ علاقہ ہے بلکہ یہ ایک انسانی المیہ ہے جو اپنے حل ہونے کا منتظر ہے۔

کشمیری رہنما نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ میں بھارتی سیاست دانوں اور سیاسی جماعتوں سے اپیل نہیں کرنا چاہتا میں بھارتی عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں،ان لوگوں سے جو درد اورتکلیف کا احساس کرسکتے ہیں۔

واضح رہے کہ 11 اگست کو میرواعظ عمرفاروق کا کہنا تھا کہ مسلسل آٹھویں جمعے مجھے جامع مسجد میں خطاب کی اجازت نہیں دی گئی، قیادت کو محدود اور عوام کو قید کرکے ہمیں دھمکایا نہیں جاسکتا۔

For a 8th unbroken Friday not authorised to broach oration during JamaMasjid.Confining care caging people in jails will not threaten us pic.twitter.com/0Am6bWraGm

— Mirwaiz Umar Farooq (@MirwaizKashmir) August 11, 2017