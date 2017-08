بچوں پر تشدد کرنے والے افراد کو ویرات کوہلی کا سخت پیغام

ممبئی: معصوم بچوں پر تشددکرنے کی اجازت دنیا کا کوئی قانون نہیں دیتا، حال ہی میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو جس میں ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ پڑھائی کے دوران ناروا سلوک کیا جارہا ہے دیکھ کر بھارتی کرکٹر ویرات کوہلی اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکے اور بچوں پر تشدد کرنے والے افراد کو کھری کھری سنادیں۔

بھارتی میڈیا کے مطابق گزشتہ روزبھارتی کرکٹر ویرات کوہلی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں ایک خاتون جو ممکنہ طور پر بچی کی والدہ ہوسکتی ہے ایک چھوٹی سی بچی کو پڑھانے کے ساتھ اس پر چلاتی اور تشدد کرتی نظر آرہی ہے جب کہ بچی خاتون کے ڈر سے بمشکل الفاظ ادا کرپارہی ہے اور ساتھ میں رو رو کر کہہ رہی ہے کہ اسے پیار سے پڑھایا جائے،بچی کی التجا اور آنسو کسی کا بھی دل پگھلانے کیلئے کافی ہیں، ویرات بھی بچی کے ساتھ ہونے والے اس ناروا سلوک پر خاموش نہیں رہ سکے انہوں نے یہ ویڈیو شیئر کرنے کے ساتھ تمام والدین کو بچوں کے ساتھ نرم دلی اور شفقت سے پیش آنے کی درخواست کی ہے۔

اس کے علاوہ انہوں نے بچوں پر تشدد کرنے والے افراد کیلئے ایک مضبوط پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ ویڈیو میں بچی کے درد اور غصے کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جارہا ہے، مجھے یہ ویڈیو دیکھ کرافسوس کے ساتھ سخت صدمہ پہنچا ہے کہ ایک معصوم سی بچی کو اتنے بے رحمانہ طریقےکے ساتھ پڑھانے کی کوشش کی جارہی ہے ، بچے دھمکی سے کبھی نہیں سیکھتے۔

The fact that a pain and annoy of a child is abandoned and ones possess ego to make a child learn is so large that care has totally left out of a window. This is intolerable and deplorable to another dimension. A child can never learn if intimidated. This is hurtful.

A post common by Virat Kohli (@virat.kohli) on Aug 18, 2017 during 10:08pm PDT