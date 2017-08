شاہد آفریدی کی جنوبی افریقی ٹی ٹوئنٹی لیگ میں شمولیت سے معذرت

لاہور: اسٹار آل راؤنڈر شاہد آفریدی نے جنوبی افریقی گلوبل ٹی ٹوئنٹی ایونٹ کا حصہ بننے سے معذرت کرلی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شاہد آفرید نے کہا کہ بنگلا دیش پریمیئر لیگ میں ڈھاکا ڈائنا مائٹس کیساتھ معاہدے کی وجہ سے گلوبل ٹی ٹوئنٹی میں شرکت نہیں کرپاﺅں گا، تاہم جنوبی افریقہ میں ایونٹ کا حصہ بننے والوں کیلیے نیک خواہشات ہیں۔

Unfortunate that I’ll skip Global T20 due to commitments with Dhaka dynamites in BPL. All a best to everybody in SA 👍 See we soon.

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) August 26, 2017