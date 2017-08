پانامہ فیصلے سے متعلق سب سے مزیدار میمز

پانامہ پانامہ کا شور پچھلے ایک سال سے پورے ملک میں مچا ہوا ہے ، عدالت ہو، آفس ہو، سڑک ہو یا پھر قومی اسمبلی کوئی جگہ پانامہ کے ذکر سے خالی نہیں رہی ، حال ہی میں سپریم کورٹ نے پانامہ کیس کے معاملے میں وزیر اعظم نواز شریف کونا اہل قرار دیا ہے جس کی بناء پر وہ وزیر اعظم کے منصب سے ہٹادئے گئے ۔بس اس کے بعد سوشل میڈیا پر #مجھےکیوں نکالا ہیش ٹیگ سب کی وال پر ہےاور اس جملے پر بننے والے میمز کا تو جیسے تانتا ہی بندھ گیا ہے ۔ آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع پر بننے والے چند چٹ پٹے و مزیدار میمز۔



اس میمز میں ایک چوزے کو دکھایا ہے جو ابھی ابھی انڈے سے نکلا ہے اور انڈے سے نکلتے ہی چیخ پڑتا ہے کہ

اس میمز میں ایک لڑکے کو دکھایا گیا ہے کہ وہ بریانی کھارہا ہے اور پھر جب وہ الائچی کو اپنی پلیٹ سے نکالتا ہے تو الائچی بھی بول .اٹھتی ہے کہ “مجھے کیوں نکالا ”

اسی طرح ایک میمزمیں ایک پیدا ہوئے بچے کی تصویر دکھائی گئی ہے کہ وہ روتے ہوئے کہتا ہے

” مجھے کیوں نکالا ” ۔

This matter is unequivocally renouned these days 😋 #MujhayKyunNikala #pmln #NawazSharif pic.twitter.com/pP0eW3ABN6

— Siasat.pk (@siasatpk) August 25, 2017