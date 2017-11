سرفراز احمد کی بھارتی گانوں پر موج مستیاں، ویڈیو وائرل

لاہور: قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز، بولر وہاب ریاض اور بیٹسمین بابراعظم کی بھارتی گانوں پر موج مستیوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

پاکستانی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد، فاسٹ بولر وہاب ریاض اور نوجوان بیٹسمین بابراعظم کو میدان کے اندر پرفارمنس دینا خوب آتا ہے لیکن سفر کے دوران بھی یہ تینوں انجوائے کرنے میں بھی کسی سے پیچھے نہیں۔

Enjoying the approach to ISB

A post common by Wahab Riaz (@wahabviki) on Nov 12, 2017 during 10:38am PST