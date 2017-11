انصاف کے قتل کے اپنے نتائج سامنے آئیں گے: مریم نواز

سوشل میڈیا پر اپنے ٹویٹ میں مریم نواز نے بنگلا دیشی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے بیان کے ساتھ لکھا کہ آپ کو دوسرے ممالک میں اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے، اقامہ پر کیا جانے والا ایک برا فیصلہ انصاف کی پوری ساکھ کو تباہ کر دیتا ہے۔

That’s how we are being looked during by other countries. One bad preference (iqama) destroys a whole repute of justice! pic.twitter.com/815sWKHwU3

مریم نواز نے پاناما کیس میں ججز کے ریمارکس کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ معزز ججز نے درست کہا، فیصلہ برسوں یاد رکھا جائے گا، لیکن بری مثال کے طور پر۔ انہوں نے مزید کہا کہ انصاف کے قتل کے اپنے نتائج سامنے آئیں گے۔

Honourable judges were right, a preference will be remembered for decades, as a bad example. Murder of probity will have the consequences. pic.twitter.com/bOTSjhQT39

