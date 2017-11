کٹھ پتلی کا لفظ عمران خان کیلئے ہی مناسب ہے، مریم نوازکا ٹوئٹ

اسلام آباد : سابق نااہل وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے چیئرمین پی ٹی آئی کے ٹوئٹ کے جواب میں کہا ہے کہ کٹھ پتلی کا لفظ عمران خان کیلئے ہی مناسب ہے۔

یہ بات انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک تازہ پیغام میں کہی، تفصیلات کے مطابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے استعفے سے متعلق عمران خان کے ٹوئٹ کے جواب میں مریم نواز بھی میدان میں آگئیں۔

چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے ٹوئٹ پر مریم نواز کا جواب بھی آگیا، نااہل وزیراعظم کی صاحبزادی کا کہنا ہے، کٹھ پتلی کا لفظ آپ کیلئے زیادہ مناسب ہے، مریم نواز نے ساتھ ہی طنزیہ سوال بھی کرلیا کہ، کیا آج یہ ٹوئٹ کرنے کا حکم ملا ہے؟

Puppet is a word synonymous with you. Aaj ye twitter kerne ka hukam mila hai ? https://t.co/aWj6Dhb3fU

واضح رہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اپنے ایک ٹوئٹر پیغام میں کہا تھا کہ نواز شریف کا کٹھ پتلی وزیراعظم بھی اسحاق ڈار سے استعفیٰ نہیں لے سکتا۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ حیران کن، نواز شریف کا کٹھ پتلی وزیراعظم عباسی شریف مافیا کے فرنٹ مین اور منی لانڈرنگ و کرپشن کے الزامات کا سامنا کرنے کے بجائے ملک سے بھاگنے والے وزیرخزانہ ڈار سے استعفیٰ نہیں لے سکتے۔

Shocking! Puppet of NS, PM Abbasi, can’t mislay FM Dar a Sharif mafia’s front male absconder from probity confronting mixed charges of crime income laundering, simply bec Sharif mafia petrified he might brief some-more beans abt their income laundering post his progressing confession

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) November 19, 2017