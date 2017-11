اسلام آباد دھرنا پرامن انداز سے حل کیا جائے، آرمی چیف کا وزیراعظم کو فون

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیراعظم شاہد خاقان کو ٹیلی فون کیا ہے جس میں انہوں نے اسلام آباد دھرنے کے معاملے کو پر امن انداز سے حل کرنے کی تجویز دی ہے۔

آرمی چیف نے وزیراعظم سے بات چیت میں کہا کہ دونوں اطراف تشدد سے گریز کریں کیونکہ موجودہ صورتحال قومی مفاد اور اتحاد میں نہیں ہے۔

Maj Gen Asif Ghafoor‏ Verified account

@OfficialDGISPR

COAS telephoned PM.Suggested to hoop Isb Dharna peacefully avoiding assault from both sides as it is not in inhabitant seductiveness cohesion.

COAS telephoned PM.Suggested to hoop Isb Dharna peacefully avoiding assault from both sides as it is not in inhabitant seductiveness cohesion. — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) November 25, 2017

Comments

‘ہم سب’ کا کمنٹس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ کمنٹ کرنے والا فرد اپنے الفاظ کا مکمل طور پر ذمہ دار ہے اور اس کے کمنٹس کا ‘ہم سب’ کی انتظامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

ہم سب نیوز کی دیگر تحریریں

ہم سب نیوز کی دیگر تحریریں